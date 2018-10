Bolten-Kreispokal: Favorisierte Landesligisten verlieren

Bolten-Kreispokal : Hardt zieht ins Finale ein

Hardts Trainer Raimund Schleszies war vor der Partie angespannt, nachher durfte er jubeln. Foto: Janning Falk

Mönchengladbach Die Grün-Weißen besiegen den Landesligisten ASV Süchteln 3:2 nach Verlängerung. Auch im anderen Halbfinale gibt es eine Überraschung: Der 1. FC Mönchengladbach scheitert nach Elfmeterschießen am klassentieferen 1. FC Viersen.

Dass sich mit dem 1. FC Mönchengladbach und dem ASV Süchteln die beiden verbliebenen Landesligisten in den Finalspielen des Kreispokals gegenüberstehen, überrascht die wenigsten. Allerdings stehen die beiden klassenhöchsten Teams nur im kleinen Finale um Platz drei, denn sie verloren ihre Halbfinalspiele.

In der Partie des 1. FC beim 1. FC Viersen wollte sich anfangs kein Team verstecken, doch nach 20 Minuten plätscherte das Spiel bis zur Pause nur so dahin. Nach dem Seitenwechsel ging Viersen wesentlich agiler zu Werke und es entwickelte sich ein rassiges Spiel mit hohem Tempo. Nach einer Stunde gingen die Westender durch Andreas Herbstreit in Führung, doch Viersens Negat Kaya glich nur zwei Minuten später aus. Tom Rütten sorgte in der 82. Minute für die erneute Führung der Gladbacher. Fünf Zeigerumdrehungen später war die aber erneut Makulatur, als in Enrico Zentsch ausgerechnet ein Ex-Gladbacher traf.

Trotz zahlloser Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Ablauf der Verlängerung beim 2:2, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Oguz Ayan trat als erster Spieler an und schoss weit über das Tor, Hakan Sayici brachte den Gastgeber in Front. Bis zum vorletzten Versuch trafen alle Schützen. Viersens Volkan Akyil vergab den Sieg, da Martin Hahnen seinen Schuss abwehren konnte, doch Viersens Goalie Elvedin Kaltak wehrte den Versuch von Philip Bäger ab. Maiko Becker traf letztlich zum 7:6 und die Viersener jubelten.