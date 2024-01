Miss Olympia kommt aus Mönchengladbach „ Es macht mich unheimlich stolz. Aber es klingt auch immer noch etwas komisch“

Der Moment, wenn man weiß, man hat gewonnen? „Man glaubt es eigentlich gar nicht“, so Basmer, „es gab eine Athletin aus den USA, bei der wusste ich sofort, dass sie mir gefährlich werden könnte. Am Ende standen wir beide nur noch auf der Bühne. Ich dachte nur: Nicht wieder Zweite werden, bitte nicht. Als ihr Name genannt wurde, habe ich mich total gefreut.“ Es folgten die obligatorischen Momente der Siegerehrung, deutsche Flagge, Hymne, die traditionelle Krone der Miss Olympia. „In dem Moment ist aber alles sehr komisch“, so Basmer.