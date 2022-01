BMX-Talent blickt auf das Jahr 2022 : Das Ziel von Meik Münnich heißt Titelverteidigung

Der Süchtelner BMX-Fahrer Meik Münnich belegte bei der EM den siebten Platz. Für dieses Jahr hat er ebenfalls ambitionierte Ziele. Foto: Michael Muennich

BMX Im Jahr 2021 ist BMX-Fahrer Meik Münnich aus Süchteln Deutscher Meister geworden und konnte auch bei internationalen Turnieren wie der Europameisterschaft für Aufsehen sorgen. Die Form würde der 14-Jährige gerne auch 2022 bestätigen.

Von Paul Offermanns

Nachdem der Süchtelner Meik Münnich (14 Jahre) 2020 aufgrund der Corona-Pandemie keine BMX-Rennen fahren konnte, ging er hoffnungsvoll in die Saison 2021. Er startete als Höhepunkt bei den ersten beiden Rennen der europäischen Rennserie European Cup des UEC. „Ich konnte mich an beiden Tagen für das Finale qualifizieren. Samstags beendete ich dieses mit dem vierten Platz, tags darauf sogar mit dem dritten Platz.“ Kurz danach ging es zum dritten und vierten Rennen dieser Renn-Serie ins süd-französische Sarrians. Das hakte er unter „Erfahrung sammeln“ ab. Denn an beiden Tagen qualifizierte sich der Hardter Gesamtschüler nicht für das Finale.

Die Bundesliga-Rennen fielen der Pandemie zum Opfer. Durch den Einsatz der Stuttgarter BMX-Union fand aber zumindest die Deutsche Meisterschaft Anfang Juli auf der Supercross-Strecke statt. „Nach der langen Pause war es schwierig für mich zu sagen, wo ich nun im nationalen Vergleich stand. Aufgrund der ersten vier internationalen Rennen fuhr ich mit großen Erwartungen zur Deutschen Meisterschaft“, sagt der 2007 geborene Meik Münnich. „Mein großer Traum erfüllte sich. Ich holte den Deutschen Meistertitel in der Schülerklasse.“

Schon eine Woche später ging es dann zur Europameisterschaft ins belgische Zolder. „Auch hier waren meine Erwartungen groß. Aufgrund der Erfahrungen in Sarrians war mir auch klar, dass es schwierig war, nach ganz vorne zu fahren.“ Nach den Vorläufen qualifizierte sich Münnich erst einmal für das Achtelfinale. Mit einem Krimi im Achtelfinale, bei dem der talentierte BMX-Fahrer nur knapp eine Runde weiterkam, meisterte er das Viertel- wie auch Halbfinale sehr gut mit einem ersten und zweiten Platz. „Nun war auch hier mein Traum in Erfüllung gegangen. Ich stand im Finale der Europameisterschaft.“ Nach einem nicht so guten Start stürzte er im Endlauf in der ersten Kurve und platzierte sich somit auf Rang sieben. „Ich war etwas enttäuscht, aber trotzdem stolz über die Gesamtleistung“, meinte der 14-Jährige.