Profigolfer aus Gladbach So schlug sich Jannik de Bruyn bei Deutschlands größtem Golfturnier

Die vergangenen Wochen und Monate waren ereignisreich für Jannik de Bruyn. Sportlich sprang er auf einmal an die Spitzenplätze der Golfszene heran, führte zwischenzeitlich die renommierten European Open in Hamburg an (landete am Ende auf einem geteilten 18. Platz) und holte bei den Italien Open mit Rang drei seinen ersten Podestplatz auf der DP World Tour, der höchsten europäischen Turnierserie. Daneben stand er plötzlich für Interviews vor der TV-Kamera und erfreute sich auch insgesamt einer höheren öffentlichen Aufmerksamkeit. Es war zuletzt also viel los und neu im Leben des 24-Jährigen.