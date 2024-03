Billard-WM in Viersen hat einen Sieger Vietnam ist erstmals Billard-Weltmeister

In diesem übernahm Vietnam schnell das Ruder und zog in der ersten Einzelpartie in Form des Spielers Tran Quyet Chien und einer Elfer-Aufnahme erst davon, doch der Spanier Ruben Legazpi konterte und ging seinerseits mit 13:11 in Führung, erhöhte danach auf 18:11. Legazpi überzeugte durch überaus präzises Bandenspiel. In der Mitte der Partie verließ ihn seine Stärke etwas, nach einer komfortablen Führung verkürzte der vietnamesische Gegner auf 30:32. Legazpi musste gegenhalten. Jetzt entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einem Gleichstand von 36:36 konnte sich Legazpi die 40 Punkte holen, Tran konterte nicht mehr.