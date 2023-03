Deutschland scheitert früh bei Billard-WM Viersener Festhalle bleibt in türkischer Hand

Im Duell Sayginer gegen Blomdahl zog der Türke jedoch zur Pause bereits mit 20:5 davon, er war in seinen Spielzügen schlicht präziser. Im Anschluss ging Blomdahl zwar zwischenzeitlich mit 25:23 in Führung, zwei starke Aufnahmen von je sieben und sechs Punkten am Stück ließen Sayginer jedoch davonziehen – er erreichte als Erster die erforderlichen 40 Punkte, Endstand 40:29. Blomdahls Blick wanderte daher frühzeitig auf den Nebentisch, an dem zunächst keiner der beiden Spieler in einen Lauf kam. Erst kurz vor der Pause gelangen Nilsson mehrere Punkte am Stück, er führte 22:14. Wie sein Landsmann Sayginer war aber auch in dieser Partie Tasdemir der konstantere Spieler: Ein Lauf von 14 Punkten in Serie brachte ihn schließlich uneinholbar in Führung.