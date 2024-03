Billard-WM in Viersen Deutschland nach Niederlage gegen Belgien raus

Zwei starke Remis geholt, aber am Ende gegen Mitfavorit Belgien klar unterlegen. Deutschland hat bei der Dreiband-WM 0:2 gegen Belgien verloren und ist in der Vorrunde aus dem Turnier ausgeschieden. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag ein Remis gegen Schweden geholt hatte, ging es am Abend gegen Ägypten, das zum Auftakt gegen Belgien unterlegen war. Ronny Lindemann verlor seine Partie, Amir Ibraimov war hingegen erfolgreich. Am Ende stand es 1:1 zwischen Deutschland und Ägypten. Da Schweden gegen Belgien gewann, musste Deutschland am Freitagabend ebenfalls gegen Belgien gewinnen, um den Viertelfinaleinzug noch zu schaffen.