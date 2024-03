Favoriten, Tickets, Spielplan Das müssen Sie zur Billard-WM in Viersen wissen

Zunächst einmal muss Deutschland seine Vorrundengruppe überstehen – und diese bezeichnet selbst Biermann als „Todesgruppe“. Denn Schweden kommt mit dem Team Torbjörn Blomdahl und Michael Nilsson nach Viersen, die in dieser Konstellation das Turnier bereits siebenmal gewannen. Belgien ist als Gegner ebenfalls ein Hochkaräter, steht in der Weltrangliste mit Platz vier eine Position vor Deutschland. Deren Topspieler Eddy Merckx belegt Platz sechs in der Einzel-Weltrangliste. Und auch Ägypten sei nicht zu unterschätzen, sagt Bundestrainer Christian Rudolph. Für ihn ist vor allem Schweden eine „Bank“ und der Favorit der Gruppe. Belgien hält er jedoch für schlagbar. „An einem guten Tag kann Ronny Lindemann auch Eddy Merckx schlagen. Daher ist in der Gruppe alles möglich“, sagt Rudolph. Denn Belgien trete nicht in Bestbesetzung an, der zweite Spieler ist der deutlich schlechter platzierte Jozef Philipoom. Der Bundestrainer fügt an: „Ab dem Halbfinale kommt für uns der Heimvorteil hinzu, das kann tragen.“