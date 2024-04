Billard-Ass Tom Löwe aus Lobberich Ein Jahr voller Herausforderungen

Beim Team-Wettbewerb war Deutschland mit zwei Duos vertreten: Martin Horn, der zuletzt bei der WM in Viersen fehlte, war nach einer Verletzungspause wieder am Start und setzte sich mit Ronny Lindemann als Team Deutschland 1 in seiner Gruppe gegen Italien 1 und Schweden 2 durch. Löwe im Team Deutschland 2 an der Seite von Lukas Stamm schied zwar in der Gruppenphase aus, blieb mit zwei Unentschieden gegen Frankreich 1 und Österreich 1 aber unbesiegt. Das Team Deutschland 1 setzte sich auch in den K.o.-Runden weiter durch und spielte am Mittwochnachmittag im Finale gegen das Team Niederlande 2. Das Ergebnis stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.