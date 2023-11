Für die Austragung 2024 Neuer Termin für Billard-WM in Viersen

Rund zwei Wochen nach Karneval: Das war bislang immer der fixe Termin für die Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften in Viersen. Für die Ausgabe 2024 hätte das als Austragungsdatum den 22. bis 25. Februar bedeutet. Bezüglich dieses Termins hatte Helmut Biermann, Präsident der Deutschen Billard-Union (DBU), allerdings bereits zum Ende der diesjährigen WM im März seine Zweifel. Denn der internationale Kalender im Dreibandbillard wird durch kommerzielle Konkurrenzevents immer voller. Das geht zulasten vieler traditioneller Veranstaltungen. Im Fall von Viersen drängte ein Weltcup in Las Vegas in den Terminplan – verbunden mit dem Problem, dass zwei gleichzeitig stattfindende Dreiband-Großereignisse in der Regel auch zu Abstrichen im Teilnehmerfeld führen, und zumeist trifft es ein Event mehr als das andere.