Medaillen-Gewinnerin vom 1. PBC Neuwerk So trumpfte Christine Steinlage bei der Billard-EM auf

Im Poolbillard-Turnier ist ein taktisches Vorgehen möglich, es ist kein klassischer K.O.-Wettbewerb. Trotz einer Niederlage in Runde eins können sich die Spieler weiter vorkämpfen. Vor dem Halbfinale gibt es stets eine längere Zwischenrunde, die Loser-Runde. Die Verlierer aus Runde eins können durch einen Sieg gegen andere Verlierer in die zweite Loser-Runde weiterkommen. Mit einem erneuten Sieg muss man noch in die Habfinale-Qualifikation, erst ein Sieg führt dann ins Halbfinale. Aber auch die Gewinner der Runde eins müssen ihr Weiterkommen mit zwei Siegen bestätigen, wer das erste Spiel verliert, landet direkt in der zweiten Loser-Runde und muss sich hier auch zunächst über die Qualifikation ins Halbfinale kämpfen. So führen verschiedene Wege in die Runde der letzten vier, eine Niederlage führt erst ab dem Halbfinale zum sofortigen Knock-out.