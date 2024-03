Karambolagebillard-Ass Amir Ibraimov spielt bei der WM Das Jahrhunderttalent

Zum Dreiband-Billard kam er über seinen Vater, der viele Jahre Bundesliga spielte. Und jetzt Ibraimovs größter Unterstützer ist. Auch sein Bruder Ali ist aktiv in der Szene. Eine billardverrückte Familie also. „Wir sind immer zu den Spielen mitgekommen, ich habe von Anfang an auch Billard spielen wollen“, so Ibraimov. Schon als Dreijähriger habe sein Vater ihn zur WM in Viersen mitgenommen und schon damals war der kleine Amir überzeugt: „Ich will hier auch mal spielen“, lautet zumindest die Erzählung der Ibraimovs. Dass er den Sprung zu den Großen so schnell gemacht habe, damit habe er selbst nicht gerechnet. Die Familie Ibraimovs und WM-Co-Spieler Lindemann kennen sich seit langer Zeit: Lindemann spielte einst gegen Ibraimovs Vater Bajram in der Dreiband-Bundesliga, Lindemann für den BCC Witten und Ibraimov für BC Herne Stamm. „Er hat mir sehr geholfen, ich sehe ihn wie ein Familienmitglied“, sagt Ibraimov. Auch sonst sind die beiden voller Lob füreinander und wirken wie ein bereits eingespieltes Team.