TuRa-Keeper Dietrich nach 30 Minuten vom Feld geflogen : Zehn Brüggener schlagen Reserve des ASV Süchteln

Der Unparteiische Sam Zergan zeigt TuRa-Schlussmann Kai Dietrich in der 30.Spielminute gegen den ASV Süchteln II die Rote Karte. Foto: Tom Ostermann

Fußball-Bezirksliga In der 30. Spielminute fliegt TuRa Brüggens Schlussmann Kai Dietrich beim Auswärtsspiel gegen den ASV Süchteln II mit Rot vom Feld. Trotzdem feiern die Gäste aus Brüggen am Ende einen 2:1-Erfolg – das lag auch an der schwachen Chancenverwertung auf beiden Seiten.

Von Tom Ostermann

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten uns einen Punkt verdient gehabt“, sagte ASV Süchtelns Trainer Lukas Klein nach der knappen 1:2 (0:1) Niederlage seiner Mannschaft am Samstag gegen TuRa Brüggen. Für die Brüggener hatte der Sieg in der Bezirksliga derweil einen bitteren Beigeschmack – denn Torhüter Kai Dietrich wurde mit Rot des Feldes verwiesen und wird TuRa nun erst einmal fehlen.

Bei Regen und herbstlichen Temperatur legten bei Mannschaften gut los und erarbeiteten sich Chancen. In dieser Phase hatten die Brüggener die Oberhand, ihr Spiel wirkte durchdachter und überlegter als das der Süchtelner. In der 29. Minute schlug sich dies auch in Zahlen nieder – Daniel Kawohl netzte für Brüggen ein.

Doch so groß die Freude über den Führungstreffer war, so schnell war sie auch wieder verhallt: In Minute 30 wurde Brüggens Keeper Kai Dietrich mit Rot des Feldes verwiesen, er hatte knapp außerhalb des Strafraumes mit der Hand gespielt und so eine klare Torchance der Süchtelner zunichtegemacht. Bis zur Pause versuchten die Süchtelner ihren Vorteil aus dieser Situation zu ziehen, doch die Gäste aus der Burggemeinde spielten auch in Unterzahl clever und ließen kein Gegentor bis zur Pause zu.

Nach dem Seitenwechsel waren es die Süchtelner, die den besseren Start erwischten und das auch direkt in etwas Zählbares ummünzen konnten, Marwan El Khoulati Haroun traf in der 50. Spielminute zum 1:1. Doch auch diesmal wehrte die Freude nur kurz, fünf Minuten später führten die Gäste aus Brüggen schon wieder, Nils Bonsels hatte sein Team zurück auf die Siegerstraße gebracht.

In der Folge entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, Süchteln wollte ausgleichen, Brüggen die Führung weiter ausbauen. Doch etwas Zählbares ist dabei nicht mehr herumgekommen. Beide Teams hatten zwar Chancen, konnten sie aber nicht verwerten

. „Wir hatten viele gute Chancen, hätten aber mehr draus machen können. Der Platzverweis ist vertretbar, sorgte aber natürlich dafür, dass wir unser Spiel umstellen mussten, das haben wir aber gut gemacht“, resümierte Jakob Scheller, Trainer der Brüggener, nach dem verdienten Sieg in Unterzahl über die Reserve des ASV Süchten.