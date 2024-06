Saisonfazit TuRa Brüggen Steigerung in der Rückrunde – und Neustart im Sommer

TuRa Brüggen hat die Saison in der Bezirksliga auf Tabellenplatz sieben beendet und sich damit in der Rückrunde deutlich gesteigert. Seit Ende November hatte Timo Vootz das Traineramt interimsmäßig übernommen, nach dem Jakob Scheller zurückgetreten war. In der kommenden Saison wird er den Posten planmäßig an Ex-Profi Markus Müller übergeben.



So lief die Rückrunde