Bezirksligist mit gutem Saisonstart : Odenkirchens Weg zu alter Stärke

Fussball-Bezirksliga Mit Identifikation und Impulsen aus dem Nachwuchs möchte der ehemalige Landesligist wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Der Saisonstart in der Bezirksliga war vielversprechend.

Sportlich gesehen hoffen die Verantwortlichen auf eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen in der Bezirksliga. „Solange wir eine um ein Tor bessere Tordifferenz als der erste Absteiger haben“, sagt Trainer Thomas Vaßen, damit wäre er zufrieden. Es klingt ein wenig nach Understatement, wenn man sich gegenwärtig die Tabelle anschaut: Platz drei mit sechs Punkten nach drei Spieltagen. Unter anderem gewann Odenkirchen 7:0 gegen den „auf Augenhöhe“ (Zitat Pöstges und Vaßen) befindlichen Ligakonkurrenten TDFV Viersen. Da könnten sie in Odenkrichen ruhig mutiger in der Zielsetzung sein. Der gute Eindruck zum Saisonstart soll am Wochenende beim SC Hardt fortgesetzt werden. Der Gegner ist mit nur einem Punkt aus drei Spielen mäßig gestartet.

Phasen, in denen es nicht so gut läuft, wird es trotzdem in dieser Spielzeit geben. Trainer Vaßen hat dann aber die Qual der Wahl, sich auch aus der Zweiten zu bedienen. So geschehen am Mittwoch, als eine verstärkte B-Elf im Kreispokal-Viertelfinale Mennrath ernsthaften Widerstand leistete und mit 0:2 verlor.