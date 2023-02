Wird Giesenkirchen durchgereicht? Mit vielen Neuzugängen gegen den erneuten Abstieg

So lief die Hinrunde

Der Ton für die Spielzeit war mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen schnell gesetzt: Einzig gegen den SSV Grefrath feierte Giesenkirchen zu Saisonbeginn einen Dreier. In Spielen wie gegen Vorst (2:3) und Ligaprimus Dilkrath (1:3) war das Team von Hansen jedoch nahe dran am Punktgewinn – blieb am Ende jedoch ohne Zählbares. Ein Manko, das sich für den Trainer durch die erste Saisonhälfte zog. „In vielen Spielen waren wir nicht schlecht, aber nach vorne nicht effektiv genug. Oft waren die Spiele auf Messers Schneide, wir waren am Ausgleich dran, bekommen dann aber das 1:3 wie gegen Dilkrath.“ Weitere Siege gab es gegen Lürrip (3:2), den VfB Uerdingen (2:1) und gegen Aufstiegsaspirant TuRa Brüggen (2:1). Allerdings bekam die Mannschaft das Momentum dieser Erfolgen nie auf die kommenden Partien übertragen: Nur einmal punktete Giesenkirchen in zwei aufeinanderfolgenden Partien. Insbesondere im Endspurt hatte sich Hansen mehr vorgenommen: Für die letzten drei Spiele rief er sechs Punkte als Ziel aus. Nach dem überraschenden Erfolg gegen Brüggen folgten jedoch Dämpfer gegen Vorst (1:3) und Waldniel (2:3) – wobei Giesenkirchen in Waldniel eine 2:1-Führung in der Nachspielzeit aus der Hand gab. „Das waren zwei unnötige Niederlagen“, sagt Hansen und fügt an: „Das ist nicht unser Anspruch.“ Insgesamt verlor sein Team zehn der 17 Spiele. Mit 15 Punkten belegt die DJK mit Rang 13 den ersten Abstiegsplatz. Immerhin erreichte Giesenkirchen die zweite Runde des Niederrheinpokals, scheiterte dort an TuRU Düsseldorf (0:2).