Erfolg nach Scheller Art Wie Jakob Scheller aus TuRa Brüggen ein Spitzenteam geformt hat

Das habe er auch in der Mannschaft gemerkt. Im März kam sein Team nur zu einem 1:1-Remis bei Abstiegskandidat ASV Süchteln II. „Da waren es plötzlich fünf Punkte Rückstand zu Dilkrath. Da habe ich die Enttäuschung in der Mannschaft gesehen, dass Dilkrath nun in der Tabelle wegzieht“, sagt Scheller. Inzwischen ist der Aufstiegskampf jedoch wieder offen, auch da Dilkrath sich überraschend einige Patzer leistete. Scheller will in dieser Phase nun vor allem auf Sachlichkeit setzen – die Emotionen sind ohnehin überall am Lodern. „Es geht darum, zu gucken und zu analysieren, was die Mannschaft akut braucht. Wir müssen bei uns bleiben und dürfen uns von den Ergebnissen nicht blenden lassen“, so Scheller.