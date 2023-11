Torreicher Heimsieg Wickrath siegt in Schlussminute gegen Brüggen

Bei richtigem Novemberwetter empfing der TUS Wickrath am Sonntag TuRa Brüggen auf der heimischen Anlage und siegte schlussendlich mit 4:3. Doch diesem Erfolgserlebnis waren 90 arbeitsreiche Minuten vorausgegangen. „Brüggen war in der zweiten Halbzeit ebenbürtig, ein Unentschieden wäre vielleicht das verdiente Ergebnis gewesen. Wir haben es aber gut gemacht und sind am Ende mit dem Sieg sehr zufrieden, vor allem, wenn man kurz vor Schluss noch das Siegestor erzielt“, sagte Wickrath-Trainer Dirk Horn nach dem Sieg.