Ein Treffer entscheidet die Partie : Wickrath gewinnt das Duell der Aufsteiger gegen Süchteln

Fußball-Bezirksliga Ein Treffer von Kevin Wolf bringt TuS Wickrath den Heimsieg gegen die Reserve des ASV Süchteln. Damit setzt sich Wickrath weiter von unten ab, während Süchteln auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Die Ausgangslage bei beiden Bezirksliga-Aufsteigern war unterschiedlich: Während der gastgebende TuS Wickrath bereits in der neuen Spielklasse angekommen scheint, galt das für Süchtelns Reserve mit einem Sieg aus neun Partien bislang nicht. Und auch im direkten Duell blieb dem ASV ein Erfolgserlebnis verwehrt: Wickrath siegte am Ende 1:0.

Dennoch verbuchte der ASV die ersten kleineren Chancen, jedoch ohne das entsprechende Resultat. Wickrath kam erst langsam auf Touren, die erste nennenswerte Torannäherung gab es in der 19. Minute – Max Käpplers Schuss ging aber über den Süchtelner Kasten. Eine gute Minute später kam dann doch das gewohnte Tempo der Wickrather zum Tragen: Niek Gabriel Mäder prüfte nach einem Konter erstmals ASV-Keeper Jan Pitz, der aber keine Probleme hatte. Richtig in Fahrt kam die Partie in der ersten Halbzeit jedoch nicht. Kurz vor der Pause kam Mäder noch zu einer weiteren Chance, erneut war Torhüter Pitz auf dem Posten. Insgesamt neutralisierten sich beide Teams aber über weite Strecke des ersten Abschnitts.