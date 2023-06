Trainerumfrage zum Saisonabschluss Bezirksliga – Trainer, Spieler, Torwart und Mannschaft der Saison

Marc Trostel (Trainer SC Waldniel)

Bester Trainer: Fabian Wiegers (Fortuna Dilkrath). Wer mit seiner Mannschaft am Ende der Saison ganz oben steht, hat zweifelsfrei gut „gearbeitet“ und sich den Aufstieg verdient. Von daher Glückwunsch an den Kollegen Wiegers und Dilkrath zum Aufstieg in die Landesliga.

Bester Spieler: Nils Bonsels (TuRa Brüggen). 33 Tore sagen eigentlich alles. Mit dieser Torquote imponiert mir Nils Bonsels am meisten. Glückwunsch zur „Torjägerkanone“.

Bestes Team: TuS Wickrath. Dass Wickrath in der Liga eine ordentliche Rolle spielen wird, war abzusehen. Die Konstanz, die Wickrath allerdings nach anfänglichen Startschwierigkeiten an den Tag gelegt hat und zu einem starken vierten Tabellenplatz führte, überrascht mich dann doch etwas und beeindruckt mich gleichermaßen. Wickrath hat als Aufsteiger eine starke Saison gespielt. Glückwunsch.

Bester Torhüter: Marc Engelmann (SC Waldniel). Marc hat in seiner letzten Saison immer wieder gezeigt, dass er nach wie vor ein Wahnsinnstorwart ist. Er hat uns Stabilität und Sicherheit verliehen und er hat Bälle gehalten, die man als Torwart nicht halten muss. Wir sind sehr froh, dass wir ihn in der kommenden Saison als Torwarttrainer in unserem Team halten können. Er ist für die Entwicklung unserer jungen Torhüter mit seiner Erfahrung Gold wert.