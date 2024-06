Trainerumfrage zum Saisonabschluss Bezirksliga – Trainer, Spieler, Torwart und Mannschaft der Saison 2023/24

Onur Fethi Canbolat (Präsident Türkiyemspor)

Bester Trainer: Marat Surtebayev (Red Stars). Einfach gelassen, konzentriert, diszipliniert und ehrgeizig. Es gefällt mir, wie er das Team führt und motiviert.

Bester Spieler: Batuhan Türkyilmaz (1. FC Mönchengladbach). Eigentlich ist er noch ein Spieler, der in der U19 spielt. Er hat seine 30 Spiele in der Bezirksliga so gut absolviert, als ob er schon immer im Seniorenbereich gespielt hätte. Er führt und hat eine super Übersicht.

Überraschungsteam: VfB Uerdingen: Kampfgeist, Wille und hoher Zusammenhalt.

Bester Torhüter: Leon Buschen (VfR Fischeln). Robust, spielerisch sehr stark und ein Aufstiegstorwart.