Hinrundenbilanz SC Waldniel Warum die erste Saisonhälfte nur mittelmäßig lief

Die gute Vorbereitung spiegelte sich zu selten im Ligabetrieb wider. Mit Saisonstart folgten zudem diverse Verletzungen. So stand Nils Schleszies nur in den ersten beiden Saisonspielen zur Verfügung – ein herber Verlust. „Nils sollte uns als Kommunikator und als jemand, der Ruhe hat, die Stabilität bringen. Das hat er in der Vorbereitung auch getan“, so Trostel. Auch Bruder Mats stand nur wenige Spieler zur Verfügung. Durch weitere Verletzungen, Krankheit und Urlaube kam es immer wieder zu Engpässen. „Wir mussten, während der kompletten Hinrunde improvisieren und konnten das Spielsystem immer nur in Abhängigkeit der Spieler auswählen, die uns zur Verfügung standen. Die Flexibilität, die wir uns erarbeitet haben, war damit weg“, sagt Waldniels Trainer.