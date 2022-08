Vor Duell gegen Giesenkirchen : Trostel hofft auf mehr Konstanz

Fußball-Bezirksliga Nach geglücktem Saisonstart mit dem Last-Minute-Sieg gegen Grefrath trifft Waldniel am Sonntag in der Bezirksliga auf Giesenkirchen. Der Gegner ist noch im Findungsprozess.

Sowohl für den SC Waldniel als auch den DJK/VfL Giesenkirchen war es ein torreicher Auftakt in die Bezirksliga – allerdings mit unterschiedlichem Ausgang: Während die Waldnieler mit einer Energieleistung in den Schlussminuten trotz Unterzahl beim SSV Grefrath noch mit 3:2 gewannen, gab es für den Landesliga-Absteiger Giesenkirchen beim SV Vorst eine knappe 2:3-Niederlage. „Das wie und zu welchen Zeitpunkt wir dieses Spiel gewonnen haben, das kann uns helfen. Ich hoffe das der Sieg uns einen Kick gibt für die kommenden Aufgaben“, sagt Waldniels Trainer Marc Trostel.

Mit Blick auf das erste Heimspiel der Saison hofft Trostel, dass seine Mannschaft gegen Giesenkirchen mehr Konstanz zeigt. „Wir können nicht davon ausgehen, dass wir uns jede Woche eine schlechte Halbzeit erlauben können und dann das Spiel gedreht bekommen. Das war jetzt am Wochenende zwar der Fall, klappt aber nicht immer“, sagt Trostel. Geht es nach ihm, so soll seine Mannschaft an die gute zweite Halbzeit gegen Grefrath anknüpfen – und von Anfang an präsenter im Spiel sein. „Es ist unser erstes Heimspiel. Nach dem erfolgreichen Start wollen wir natürlich nachlegen“, so Trostel.