Zuvor lange unbesiegt Waldniels Heimserie reißt gegen Tönisberg

Der Heimserie des SC Waldniel ist gerissen. Nach vier Siegen in Serie unterlagen die Waldnieler am Freitagabend im Heimspiel gegen den VfL Tönisberg mit 2:4 (1:2). Nach einer Niederlage sah es zunächst allerdings nicht aus, da Waldniel von Beginn an gut im Spiel war. Neben ordentlichen Spielaktionen hatten der SC auch ein Übergewicht im Ballbesitz. Folgerichtig fiel dann auch das 1:0 durch Christos Tsopanides in der 11. Minute. Trotz der Führung verlor man anschließend jedoch etwas die Spielkontrolle. „Wir hatten dann Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen und haben es nicht geschafft, Tönisberg im Spielaufbau zu stören“, sagte Trainer Marc Trostel. Zwei individuelle Fehler stellten den Spielstand dann auf den Kopf. Eine Ecke, die Waldniel in der Entstehung hätte verhindern können, sorgte durch ein Eigentor für den Ausgleichstreffer zum 1:1 (21.). Nur vier Minuten später vollendete Manuel Franken nach einem langen Ball zum 1:2 (25.).