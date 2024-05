Hoher Heimsieg TuS Wickrath schenkt Waldniel zehn Tore ein

Philipp Last gelang wenigstens zwei Minuten später der Ehrentreffer. Doch Blessing Agyapong stellte weitere drei Minuten später den alten Acht-Tore-Abstand wieder her (75.). Den Endstand zum 10:1 besorgte dann in der 80. Minute erneut Mäder, der damit an diesem Tag einen Viererpack schnürte und sein Konto auf 29 Saisontreffer erhöhte. Er hat fast ein Drittel der 98 Saisontore der Wickrather beigesteuert.