Hinrundenbilanz TuS Wickrath „Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0“

Den Aufstieg hält Horn bei sieben Punkten Rückstand auf Fischeln zwar für unrealistisch, ganz ausschließen möchte er diesen allerdings auch nicht: „Fischeln und Neuwerk sind die Favoriten, wenn sie aber straucheln, wollen wir da sein.“ Für ihn hat ein anderer Wettbewerb in der Rückrunde jedoch Vorrang: das Kreispokalfinale am 1. April gegen Landesligist 1. FC Viersen. „Die Jungs wollen einen Pokal“, sagt Horn. 2021 stand Wickrath bereits im Pokalfinale, das wegen Corona aber nicht ausgespielt wurde. Zuletzt verlor die Mannschaft zudem zweimal in Serie im Finale der Hallenstadtmeisterschaft. „Das Kreispokalfinale ist für uns das Highlight in der Rückrunde“, so Horn.