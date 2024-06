Saisonfazit TuS Wickrath Bereit für noch etwas mehr?

Bereits in der Vorsaison überzeugte Niek Mäder in seiner ersten Bezirksliga-Saison mit 18 Tore in 28 Spielen. Diese Quote hat der 22-Jährige nun noch einmal deutlich gesteigert. Die Bilanz: 32 Tore steuerte er in 33 Spielen bei. „Er hat in der vergangenen Saison viel gelernt, spielt inzwischen offensiv aber auch auf einer anderen Position, mehr in der Spitze als auf dem Flügel“, sagt Horn über seinen Toptorjäger. Was ihn ebenfalls so wertvoll macht: Zu Mäders vielen eigenen Toren kommen noch 20 Torvorlagen hinzu.