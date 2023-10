Sieg in der Nachspielzeit Wickrath feiert Coup gegen Spitzenreiter Fischeln

Für TuS Wickrath stand am Samstagabend die aktuell wohl schwierigste Aufgabe in der Bezirksliga an: Der aktuelle Tabellenführer und Landesligaabsteiger VfR Fischeln gastierte bei den „Löwen“. Am Ende holten die Hausherren in einer intensiven und sehr schnellen Begegnung allerdings dank des Siegtreffers in der Nachspielzeit die drei Punkte. Damit festigt Wickrath seinen Platz im Aufstiegskampf der Bezirksliga.