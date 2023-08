TuS vermeidet den „Stolperstart“ Wickrath dreht Spiel gegen den 1. FC Mönchengladbach

Dass Wickraths Trainer Dirk Horn trotzdem nicht zufrieden war, belegen gleich drei Wechsel zur Pause. In der 57. Minute ging Wickrath dann in Führung, als Abwehrrecke Tom Baulig einen von Phil Engels getretenen Eckball per Kopf zum 2:1 versenkte. Praktisch im Gegenzug scheiterte Max Lisiecki an TuS-Keeper Lescher. Die letzte halbe Stunde war dann geprägt von Kampf um jeden Zentimeter, in dem Youssouf Dabo drei Minuten vor dem offiziellen Ende nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah.