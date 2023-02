TuRa Brüggen spielt erneut oben mit Die offensive Wucht der Bezirksliga

„Wir brauchen mehr Konstanz“, sagt Scheller, der beispielhaft das Unentschieden gegen VfB Uerdingen (4:4) und die Niederlage gegen Giesenkirchen (1:2) aufzählt. „Wir haben es in diesen Spielen nicht geschafft, unser Spiel konsequent durchzusetzen. Wir sind in diesen Spielen am großen Kampf und der Bereitschaft des Gegners gescheitert, was uns so in der Form nicht passieren darf“, sagt Scheller. Denn Punktverluste gegen Teams aus dem Tabellenkeller darf sich eine Spitzenmannschaft nicht leisten. „Es geht darum, dass wir auch gegen Mannschaften, die um den Abstieg spielen, noch konsequenter werden. Das ist der Unterschied zu Dilkrath aktuell“, fügt Scheller mit Blick auf den Tabellenführer an, der aktuell sechs Punkte vor Brüggen steht. Obwohl TuRa relativ wenige Torchancen zulässt, werden diese vom Gegner auffällig oft direkt genutzt. Die Anzahl der Gegentore beläuft sich auf 33 – das sind zu viele. Zum Vergleich: Hüls mit einem Punkt mehr auf dem Konto hat nur 21 Gegentore.