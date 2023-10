Erfolg gegen Waldniel Türkiyemspor feiert wichtigen Heimdreier

Beide Teams gingen offensiv ausgerichtet in die Partie. Türkiyemspor hatte in den ersten Minuten die ersten beiden guten Möglichkeiten: Yadi Camara verpasste allerdings den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss und Kaan Orduzus Versuch aus rund 20 Metern kam zu zentral auf das Gästetor. Ein hoher Ball von Camara landete dann innerhalb des Waldnielers Strafraum bei Metehan Bay, der das überfällige 1:0 für die Gastgeber markierte (24.). Sieben Minuten später kam jedoch die Antwort des Waldnieler, da Stefan Heinrichs per Heber ins leere Tor traf – Türkiyemspors Abwehr inklusive Torhüter Umut Emir Celik hatten hier vergeblich auf Abseits spekuliert. Und Waldniel hatte nun das Momentum auf seiner Seite, kam zu einer Dreifach-Chance, die jedoch nicht zum Torerfolg führte. Akin Uslucan bediente Camara per Steckpass, doch der konnte diesen nicht verwerten, holte aber noch einen Eckball heraus.