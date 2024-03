Erfolg gegen Meerbusch II Neuwerk - drei Punkte, aber nicht zufrieden

„Es war ein sehr hektisches Spiel, in dem wir nie zur Ruhe gekommen sind, vor allem in der zweiten Halbzeit“, so Karaca. In der ersten Halbzeit waren die Sportfreunde indes die tonangebende Mannschaft, mit mehr Torchancen. „Da hätten wir zur Pause durchaus mit 2:0 oder 3:0 führen können, in den entscheidenden Momenten haben wir das Tor aber nicht getroffen“, sagt Karaca. Stattdessen ging man lediglich mit einer 1:0-Führung in die Kabine, Serkan Pacali hatte in der 13. Minute getroffen. Vorausgegangen war ein Fehler eines Meerbuscher Verteidigers, der den Ball nicht richtig traf – und damit den Weg für Pacali frei machte, der noch zwei Gegenspieler aussteigen ließ und dann zum 1:0 einschob. Nicolas Clasen (19. und 23. Minute) und Lasse Buschmann (20.) hatten weitere gute Chancen für Neuwerk, aber auch Meerbusch kam über Konter gelegentlich gefährlich vor das Tor.