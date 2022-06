Saisonfazit SC Hardt : Eine gute Rückrunde reicht nicht zur Rettung

Trainer Marc Trostel verlässt den SC Hardt. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Bezirksliga Der SC Hardt steigt nach einer enttäuschenden Saison in die Kreisliga A ab. Vor allem in der Defensive fand die Mannschaft keine Sicherheit. Trainer Marc Trostel verlässt den Verein – ein Nachfolger steht bereits fest.

In der Rückrunde gelang es Neu-Trainer Marc Trostel, die Mannschaft zu stabilisieren. Dennoch steht am Ende für den SC Hardt der Abstieg in die Kreisliga A ab. Kommende Saison steht auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

So lief die Rückrunde 17 Punkte aus zwölf Spielen – das ist normalerweise keine Bilanz eines Absteigers. Dass der SC Hardt am Ende dennoch einer ist, lag an einer schwachen Hinrunde mit lediglich sechs Punkten. Im Herbst übernahm Marc Trostel das Traineramt und stabilisierte die Mannschaft fortan – doch die Nichtabstiegsplätze waren außer Reichweite. Sechs Punkte fehlten schlussendlich zum rettenden Ufer. „Die Hypothek aus der Hinrunde war zu hoch. Wir sind der Musik von Anfang an hinterhergelaufen“, sagt Trostel. Daran änderten auch fünf Siegen in der Rückrunde nichts mehr, unter anderem gegen den SV Vorst (3:2) und den SC Waldniel (4:2). Wichtige Punkte verspielte Hardt zudem gegen Brüggen (2:3), wo der SC bereits mit 2:0 führte, und gegen Schiefbahn (1:2), wo man ebenfalls 1:0 zur Pause vorne lag.

Das war gut Ein Punkt, an dem Trostel in der Rückrunde arbeiten wollte, war die Torgefährlichkeit. Lediglich drei Treffer erzielte der SC in den ersten acht Saisonspielen bis Mitte Oktober – unter dem neuen Trainer ging diese Quote im Anschluss deutlich nach oben: 31 Tore bedeuteten die sechstbeste Offensive der Rückrunde. Einen 6:0-Kantersieg gab es gegen den SV Lürrip, einen torreichen 6:4-Erfolg gegen die Reserve von Straelen. Zudem zeigt sich Trostel zufrieden, wie die Mannschaft die wiederkehrenden personellen Ausfälle durch Verletzungen oder Corona wegsteckte. „Da haben wir immer wieder improvisieren müssen. Das haben die Spieler aber gut umgesetzt.“

Das war nicht so gut Was Trostel in der Rückrunde jedoch nicht in den Griff bekam, waren die vielen Gegentore. „Da haben wir es nicht geschafft, die Situationen stabiler und konsequenter zu verteidigen“, sagt der Trainer. Gerade nach offensiven Ballverlusten fehlte oft die Absicherung und es offenbarten sich zu große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen – Räume, die der Gegner zu oft zu nutzen wusste. „Uns fehlte zu oft die Kompaktheit in der Verteidigung, um den Gegner nach Ballverlusten sofort wieder unter Druck zu setzen. Da waren wir individuell und als Mannschaft häufig zu weit weg“, sagt Trostel. 2,5 Gegentreffer kassierte der SC im Schnitt pro Rückrundenspiel.

Der Spieler der Saison Bei einem Absteiger fällt es schwer, einen einzelnen Spieler positiv hervorzuheben – zumindest sieht Trainer Trostel das so. „Es gab sicher Spiele, in denen uns der Torhüter oder ein Stürmer die Punkte gerettet hat. Aber insgesamt freue ich mich, dass die Mannschaft trotz der Widrigkeiten immer gut funktioniert hat“, sagt er. Statistisch ragt allerdings Stürmer Mats Schleszies heraus, der in 24 Partien immerhin elf Tore erzielte.