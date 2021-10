Fußball-Bezirksliga : TDFV Viersen zieht seine Mannschaft zurück

Fußball-Bezirksliga Nach sieben Spielen ist Schluss. Der TDFV Viersen hat seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Das sagt der Sportliche Leiter Bektas Sahin zu den Gründen.

Die Bezirksliga Gruppe 4 wird immer dünner: Nach dem Rheydter SV, der bereits vor Saisonbeginn seine Mannschaft zurückzog, hat nun auch der TDFV Viersen mit sofortiger Wirkung sein Team vom Spielbetrieb abgemeldet. Damit stehen nun bereits zwei Absteiger in die Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen fest.

Für den sportlichen Leiter des TDFV, Bektas Sahin, war es „leider ein unumgänglicher Schritt.“ Weiter sagt Sahin unserer Redaktion: „Jetzt spüren wir die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Krise.“ Er zielt vor allem darauf ab, dass sich während der Ferienzeit viele Spieler gleichzeitig in Urlaub befanden, anschließend teilweise auch infiziert waren. Das beeinträchtigte die Vorbereitung. Hinzu kamen viele Verletzungen. „Wir sind auch nicht in der Lage, so hohe Ablösesummen für qualitativ gute Spieler zu zahlen. Und wer garantiert, dass der oder die Spieler auch bei uns einschlagen. Es gab leider den Fall, dass ein Spieler zu uns wechselte und nach einigen Einheiten wieder von dannen zog. Auf dem finanziellen Schaden blieben wir sitzen“, sagt Sahin.