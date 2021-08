Bezirksliga-Auftakt am Freitagabend : SV Lürrip gewinnt rasantes Eröffnungsspiel in Brüggen

Im letzten Moment gestoppt: Dennis Greven (r.) von TuRa Brüggen schmeißt sich in den Schuss von Lürrips Janek Florack. Foto: Heiko Van der Velden

Fußball-Bezirksliga Bereits am Freitagabend startete die Bezirksliga in die neue Saison. Vor über 100 Zuschauern setzte sich der SV Lürrip in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 4:2 durch. Einzig Nachwuchskicker Janek Florack sorgte für einen Wermustropfen.

Wenn die Auftaktpartie vom Freitagabend zwischen TuRa Brüggen und dem SV Lürrip ein erster Indikator auf die jetzt begonnene Bezirksliga-Saison ist, können sich die Zuschauer auf eine spannende und abwechslungsreiche Spielzeit freuen.

Bereits nach 23 Sekunden hatte der Gastgeber die erste Chance, doch Lürrips Torwart Jonas Derrix war im Gegensatz zu seinen Vorderleuten schon hellwach und entschärfte Brüggens Torschuss sicher. Eine knappe Minute später antwortete Lürrip: Der bis zu seiner Auswechslung auffälligste Spieler Liberty Livinius bediente mit einem Diagonalpass Yannick Müller, der das Spielgerät über den herausstürmenden Torhüter, aber auch über das Tor, hob. In der vierten Minute mündete ein erneuter Lürriper Konter in der Führung. Michael Bohnen ließ sich diese Chance nicht entgehen. Im Gegenzug war erneut Lürrip-Schlussmann Derrix auf dem Posten. In Spielminute zehn erschien Brüggen erneut vor Derrix, Lürrips Defensive war aber mittlerweile aufgewacht und konnte den Brüggener Stürmer aus der Gefahrenzone abdrängen.

Ein Auftakt, der alles beinhaltete: Geschwindigkeit, Tore, Torchancen, eine hohe Intensität und Offensivgeist beider Teams. Munter ging es in der 26. Minute weiter, als die Platzherren nach einem Eckball den Pfosten trafen. Und auch in der Folge blieb es ein Bezirksliga-Spiel mit vielen Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Eine dieser Chancen nutzte kurz vor dem Pausenpfiff TuRa-Akteur Nils Bonsels zum 1:1-Ausgleichstreffer (44.).

Lürrips neuer Trainer Lukas Klein schien die richtigen Pausenworte gefunden zu haben, denn der SVL markierte durch Müller in der 52. Minute die erneute Führung. Flanke, Kopfball, Tor – ein Treffer wie aus dem Lehrbuch. Zwei Zeigerumdrehungen später war es Müller, der Bohnen bediente und dieser den Vorsprung auf 3:1 ausbaute. Doch Brüggen hatte sich noch nicht aufgegeben und drückte auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang Daniel Kawohl nach einem wahren Power-Play in der 75. Spielminute – nur noch 2:3 aus Sicht der Platzherren.