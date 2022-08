Neuwerk startet mit zwei Siegen in Saison : Nervöser Start, souveräner Sieg

Die Sportfreunde Neuwerk zeigen sich effektiv beim Sieg gegen den SC Schiefbahn. Foto: Theo Titz

Fußball-Bezirksliga Die Sportfreunde Neuwerk gewinnen in der Bezirksliga auch ihr zweites Saisonspiel gegen den SC Schiefbahn. Trotzdem ist Trainer Dony Karaca nicht vollends zufrieden.

Von Heiko Van der Velden

Die Sportfreunde Neuwerk haben ihren 2:0-Auftaktsieg in der Vorwoche beim TuS Wickrath vergoldet und das Heimspiel am Freitagabend gegen den SC Schiefbahn mit 3:0 (2:0) gewonnen. „Es war ein zerfahrenes Spiel“, sagte Trainer Dony Karaca allerdings nach Spielende. Seine Mannschaft machte gerade zu Beginn beider Halbzeiten zu viele Fehler. Den Neuwerkern fehlte es in dieser Zeit aufgrund einer nervösen Spielgestaltung an Stabilität. Anschließend hatten die Hausherren das Spiel aber unter Kontrolle und schossen im richtigen Moment die Tore.

Ein Trikotzupfer im Strafraum war Auslöser des ersten Tores: Obwohl Schiefbahns Torwart Felix Gerdts sich lang machte und die richtige Ecke ahnte, verwandelte Tom Öhler in der 18. Minute den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung. Die Gäste aus Schiefbahn waren in der Folge weiter gefährlich, meist mit langen Bällen. Dennoch hielten die Sportfreunde den Druck stand und verteidigten die gegnerischen Angriffsbemühungen sicher. Wichtig war dann das 2:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff: Özgür Sezgin spielte einen Steckpass in den Lauf von Lucas Lingen, der zum 2:0-Pausenstand erhöhte (44.).

Der zweite Treffer hätte den Neuwerkern eigentlich mehr Sicherheit verleihen sollen, dennoch wackelte die Mannschaft in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs zunächst und hatte bei einem Lattentreffer der Schiefbahner Glück. „Das müssen wir analysieren, warum wir in den Anfangsminuten die Probleme hatten und viele unnötige Fehlpässe gespielt haben. Man konnte sehen, dass wir da nervös waren“, sagte Karaca.

In der Schlussphase schwächten sich die Schiefbahner dann selbst, als an der Strafraumgrenze Torwart Gerdts nach einer Notbremse am eingewechselten Christopher Hermes mit Rot vom Platz gestellt wurde. Der 3:0-Endstand fiel kurz vor Spielende, als Lingen nach einer Ecke den Ball per Kopf im Tor unterbrachte (88.). Anschließend sah Schiefbahns spielender Co-Trainer Stefan Galster ebenfalls die rote Karte. Er holte bei einem Frustfoul Sezgin von hinten von den Beinen.

„Es war eine gute Mannschaftsleistung. Der Sieg geht in Ordnung“, sagte Karaca. Übrigens holten die Neuwerker unter der Leitung von Karaca in den ersten beiden Spielen mit sechs Punkten fast so viele Punkte wie in der vergangenen Saison in den ersten zehn Spielen. Bis November waren es damals nur sieben Punkte gewesen. Anschließend übernahm Karaca das Traineramt. Seitdem zeigt die Tendenz nach oben.