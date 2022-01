Hinrundenfazit Sportfreunde Neuwerk : Trainerwechsel, RWE-Spektakel, Abstiegssorgen und Hoffnungsträger

Fussball-Bezirksliga Die Sportfreunde Neuwerk erlebten eine Achterbahn-Hinrunde, die sportlich jedoch enttäuschend verlief. Vor allem in der Offensive klemmte es. Dafür ist nun ein neuer Torjäger verpflichtet worden.

Schon die Vorbereitungsspiele liefen durchwachsen: Nur ein Sieg gelang gegen den B-Ligisten Broich-Peel. Gegen den 1. FC Mönchengladbach gab es ein 2:4. Auch die Partien gegen Wickrath und den 1. FC Viersen gingen verloren. Der Saisonauftakt war zumindest mit einem 1:0-Erfolg gegen Hardt erfreulich. Es folgte ein 1:3 gegen Vorst, danach trennte man sich von Waldniel mit 1:1. Dann setze es drei Niederlagen in Serie gegen Teams, die – abgesehen von Straelen II – derzeit in der oberen Tabellenregion zu finden sind. Gegen Brüggen gab es mit einem 3:1 ein kurzes Erfolgserlebnis, ehe vier weitere Niederlagen Neuwerks Platz im Tabellenkeller zementierten. Immerhin: Zum Hinrundenabschluss gab es einen wichtigen 3:0-Derbysieg in Lürrip, übrigens nach dem Erfolg im Kreispokal der zweite Derbysieg binnen drei Monaten. Apropos Pokal: Ein Höhepunkt war der Auftritt gegen Rot-Weiß Essen im Niederrheinpokal, der zwar mit 0:7 verloren ging, in dem die Mannschaft sich aber teuer verkaufte. Im Kreispokal erreichten die Sportfreunde zudem das Finale gegen den Ligakonkurrenten Mennrath.