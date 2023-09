Bezirksligist empfängt den VfR Krefeld-Fischeln Sportfreunde Neuwerk gehen mit Selbstvertrauen ins Spitzenspiel

Obwohl keiner der beiden Teams die Favoritenrolle einzunehmen scheint, liegen die Vorteile doch leicht bei Neuwerk. Die beiden Toptorjäger (Neuwerks Serkan Pacali mit fünf Treffern, Fischelns Jannick Geraets steht bei vier Toren) stehen sich in nichts nach. Die Sportfreunde kommen aber auf 24 Teamtore, Krefeld lediglich auf 16. Dafür ließ der Absteiger in sieben Partien erst sechs Gegentore zu, Neuwerk deren acht. Vermutlich wird es beim Spitzenspiel am Sonntag aber wohl auf die Tagesform ankommen.