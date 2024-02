Hinrundenrückblick Sportfreunde Neuwerk Mit Aufstiegschancen ins neue Jahr

Trotz der sehr guten Hinrunde gibt es auch Dinge, bei denen laut Karaca noch Luft nach oben besteht. „Wir arbeiten in der Vorbereitung daran, unsere individuellen Fehler zu minimieren“, so der Trainer. In den verlorenen Spielen vermisste Karaca vor allem eine aggressivere Spielart. „Wir trainieren in kleinen Räumen viele Zweikämpfe, um an der Aggressivität zu arbeiten.“