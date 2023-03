Nach zwei Pleiten in Serie Sportfreunde Neuwerk beenden kleinen Negativtrend

Am 20. Spieltag der Bezirksliga stand das Nachbarschaftsduell zwischen den Sportfreunden Neuwerk und Teutonia Kleinenbroich an – also Tabellenvierter gegen den Letzten. Nach zuletzt zwei Niederlagen beendete das Team von Coach Dony Karaca seine kleine Negativserie und gewann gegen Kleinenbroich knapp mit 2:1.