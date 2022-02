Hinrundenfazit Victoria Mennrath : Der Wunsch nach Perfektion beim Spitzenreiter

Fussball-Bezirksliga Elf Siege, keine Niederlage, zudem die beste Abwehr und den treffsichersten Sturm. Der Bezirksliga-Spitzenreiter Victoria Mennrath fegt durch die Liga. Dennoch sieht Coach Simon Netten noch Verbesserungspotenzial.

Ungeschlagen mit vier Siegen in der Saisonvorbereitung ging es im Kreispokal mit einem 8:0 gegen den SC Hardt in die neue Spielzeit. Drei Erfolge im Kreispokal kamen im Laufe der folgenden Wochen hinzu, darunter der eindrucksvolle 3:2-Sieg gegen den Landesligisten 1. FC Viersen . Im Ligabetrieb gab es elf Dreier in Folge. Dann erkämpfte sich Brüggen ein 2:2 und sorgte somit im vorletzten Hinrundenspiel für den einzigen Punktverlust Mennraths, die mit 34 Zählern die Tabelle seit dem vierten Spieltag souverän anführen, Der Vorsprung auf den SV Vorst beträgt schon sieben Punkte.

„Ich möchte das perfekte Spiel sehen“, sagte Coach Netten, wohl wissend, dass es das nicht geben kann. Aber Verbesserungspotenzial ist dennoch vorhanden. Allen voran die Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Zu viele Chancen wurden fast fahrlässig vergeben. Zudem erschien es so, dass der zweite Anzug nicht in allen Fällen passte. Das fiel insbesondere auf, wenn Spieler wie „Kuba“ als Ballverteiler, Szymanski als Torschütze, der vielleicht beste Sechser der Bezirksliga Philipp Bäger oder Simon Littges als Abwehrorganisator ausfielen. In der aktuellen Vorbereitungsphase mangelte es vor allem an fehlender Geschwindigkeit der beiden Außenverteidiger. Sowohl TuS Wickrath als auch Jüchen nutzten dies vor allem über Mennraths rechte Defensivseite aus und zeigten so, wo der Spitzenreiter verwundbar ist. Bei hohen Führungen wirkte es zudem oft so, als würde sich gerne jeder Spieler in die Torschützenliste eintragen wollen – auf Kosten der Defensivarbeit. In höheren Ligen wird so etwas sofort bestraft.