Mannschaft kann Vereinsgeschichte schreiben Spitzenreiter Dilkrath hat den Aufstieg ausgerufen

Der Tabellenführer tritt – insbesondere dank des gestärkten Selbstvertrauens aus der Hinrunde – sehr dominant auf. In den Duellen mit den Spitzenteams mangele es nach Ansicht des Trainers dabei allerdings an der Konterabsicherung. Gerade im zweiten Duell gegen Verfolger TuRa Brüggen kurz vor der Winterpause sei dies auffällig gewesen, so Wiegers. „Wir haben die starke Brüggener Offensive und ihre Qualität bei direkten Gegenangriffen vor dem Spiel tausendmal thematisiert – und fangen uns dann in der zweiten Halbzeit trotzdem drei Kontertore.“ Nach 2:1-Führung gab Fortuna das Spiel mit 3:4 noch aus der Hand. „Wir haben die Fehler direkt danach analysiert und dürfen sie in den Spitzenspielen nach der Winterpause nicht erneut machen. Fünf Punkte Vorsprung sind in dieser engen Liga, in der jeder jeden schlagen kann, nicht so komfortabel wie es klingt“, sagt der Cheftrainer.