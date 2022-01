Vom Spielfeld an die Seitenlinie : Spieler Oliver Schoepp wird neuer Odenkirchen-Coach

Fussball-Bezirksliga Nach dem Rückzug von Coach Thomas Vaßen war Bezirksligist SpVg. Odenkirchen lange auf der Suche nach einem Nachfolger an der Seitenlinie. Mit Oliver Schoepp wechselt nun ein Spieler des Teams die Rollen. Der übernimmt eine schwere Aufgabe.

Nun erwartet ihn die schwierige Aufgabe, den Abwärtstrend umzukehren und Odenkirchen wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen. „Der Olli will den Spielern die Lust am Gewinnen vermitteln“, erklärte Schriefers zum neuen Coach. Der Sportliche Leiter wird wieder ins zweite Glied rücken, bleibt aber weiterhin nahe am Geschehen und wird mit Schoepp zusammen die Weichen für die Zukunft stellen. Mit vier neuen Akteuren soll das Projekt Nichtabstieg in der Rückrunde angegangen werden. „Wir sind damit jetzt sehr gut aufgestellt. Bis auf Mennrath, die in einer anderen Liga spielen, könnten wir jeden in dieser Liga schlagen. Deshalb verschwenden wir auch keine Gedanken an einen Abstieg. Unsere vollste Konzentration gilt dem ersten Rückrundenspiel gegen Willich“, erklärte Schriefers, der ebenso wie Schoepp zum Saisonauftakt beim 2:4 – nach einer 2:0-Führung – gegen Willich im Kader stand. Damals schwächten sich die Schwarz-Gelben mit zwei Platzverweisen selber und gaben das Spiel somit aus der Hand.