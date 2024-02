Zum Start der Rückserie So ist die Ausgangslage in der Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga · Am Wochenende erwacht der Großteil des Amateurfußballs am Niederrhein aus dem Winterschlaf. Insbesondere in der Bezirksliga mischen Teams aus der Region noch in allen Bereichen mit. Was von der Rückrunde zu erwarten ist.

16.02.2024 , 05:10 Uhr

Fast zwei Monate war der Tabellenstand der Bezirksliga winterpausenbedingt eingefroren, dem einen regionalen Team dürfte diese Momentaufnahme besser, dem anderen womöglich weniger gefallen haben. Zumindest spielen die hiesigen Mannschaften an beiden Enden der Tabelle eine Rolle. 16 Spieltage verbleiben noch, um die Eindrücke aus der ersten Saisonhälfte zu bestätigen oder zu verbessern. Was ist für die regionalen Teams noch drin? Die Spitzenteams Info Die Tabelle der Bezirksliga Niederrhein Tabelle⇥Punkte 1. VfR Fischeln⇥46 2. Sportfreunde Neuwerk⇥41 3. TuS Wickrath⇥39 4. OSV Meerbusch⇥37 5. SSV Grefrath⇥35 6. TSV Meerbusch II⇥30 7. TuRa Brüggen⇥27 8. VfL Tönisberg⇥26 9. Red Stars⇥24 10. SC Waldniel ⇥22 11. TSV Bockum⇥21 12. VfL Willich⇥21 13. 1. FC M’gladbach⇥20 14. SV Vorst⇥20 15. VfB Uerdingen ⇥18 16. Türkiyemspor⇥17 17. Hülser SV⇥10 18. Schiefbahn⇥7 Die Sportfreunde Neuwerk und TuS Wickrath gehören zwecks Tabellenstandes zum Kreis der Aufstiegsanwärter – Neuwerk (41 Zähler) überwintert auf Platz zwei, Wickrath (39 Zähler) auf Position drei. Allerdings klafft bereits eine kleine Punktelücke zu Spitzenreiter Krefeld-Fischeln (46 Punkte), der bislang die Spielklasse dominierte: Die Mannschaft gewann 15 der 18 Partien, schoss mit Wickrath die meisten Tore (52 Treffer) und kassierte erst bemerkenswerte zwölf Gegentreffer. TuS Wickrath spielt um den Aufstieg mit. Foto: Fupa Entsprechend schwierig dürfte es werden, Fischeln noch von Platz eins zu verdrängen. Kampfansagen sind derweil nicht die Sache von Neuwerk-Trainer Dony Karaca, der den Aufstieg zumindest nicht als Ziel ausruft. Trotzdem ist die Konstanz der Sportfreunde beeindruckend. Möchte man Fischeln aber noch gefährlich werden, darf man sich quasi keinen Ausrutscher mehr erlauben. Entscheidend dürfte das direkte Aufeinandertreffen am 24. März in Krefeld sein – das Hinspiel verlor Neuwerk allerdings zu Hause deutlich mit 0:3. 9 Bilder Wer ist der Aufstiegsfavorit in der Bezirksliga? 9 Bilder Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn) Wie man den Spitzenreiter schlägt, zeigte Wickrath in der Hinrunde mit einem 3:2-Sieg. So wuchtig der TuS im Angriff ist, so anfällig ist die offensive Ausrichtung für Gegentore. In der Hinrunde ließ man vor allem Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner liegen, die auf Konter setzten. Sieben Punkte Rückstand auf Fischeln scheinen daher kaum zu egalisieren – auch wenn TuS-Trainer Dirk Horn sagt: „Wenn Krefeld-Fischeln und Neuwerk straucheln, wollen wir da sein.“ Absolut im Soll Als Aufsteiger überwintern die Red Stars mit Platz neun in der oberen Tabellenhälfte und befinden sich klar auf Kurs Klassenverbleib. Insbesondere, da der Formkurve vor der Winterpause mit fünf Siegen aus den vergangenen acht Spielen deutlich nach oben zeigte. Für die Rückrunde holte man nun Atabey Kaplan in die Mannschaft, der zwar inzwischen 40 Jahre alt ist, mit seiner Erfahrung und seinem Torinstinkt dem Team aber womöglich helfen kann. Warum die Red Stars schnell in der Bezirksliga angekommen sind Hinrundenbilanz Red Stars Warum die Red Stars schnell in der Bezirksliga angekommen sind Entscheidend ist das Startprogramm: Halten sich die Red Stars gegen den 1. FC Mönchengladbach, Türkiyemspor und Uerdingen schadlos, ist eine frühe Rettung durchaus möglich. Da darf mehr kommen In der Vorsaison hatte TuRa Brüggen bis zum Schluss Aufstiegschancen, die neue Spielzeit brachte indes Stagnation und den freiwilligen Rückzug von Trainer Jakob Scheller. Mit 27 Punkten steckt Brüggen im Mittelfeld fest: Nach oben geht nicht mehr viel, nach unten scheint der Vorsprung wiederum beruhigend groß. Das kann in der Rückrunde eine Mannschaft lähmen – oder eine Chance sein, befreit aufzuspielen. Im Sommer erfolgt dann ein Neustart mit Ex-Profi Markus Müller als neuen Cheftrainer. Der SC Waldniel hatte in der Hinserie viele verletzte Spieler. Foto: Heiko van der Velden Ebenfalls andere Tabellenregionen hat der SC Waldniel erwartet. Aktuell steht man nur vier Punkte von einem Abstiegsrang entfernt. In der ersten Saisonhälfte warfen das Team allerdings zahlreiche Verletzungen zurück. Bleiben diese Ausfälle in der Rückrunde aus und steigt die Form, dürfte es für Waldniel noch ein paar Plätze nach oben gehen. In der Sorgenzone Ab Platz 15 beginnen die Abstiegsplätze. Von Waldniel auf Platz zehn bis zu Rang 16, den Türkiyemspor belegt, liegen allerdings nur fünf Punkte. Für viele Teams ist der Abstiegskampf daher ein akutes Thema. Türkiyemspor ging mit der Hypothek von neun sieglosen Spielen in Serie in die Winterpause – und warf einiges um. Neuer Trainer ist Tayfun Er, der zuletzt in der Bezirksliga zum Trainerteam des VfL Willich gehörte. Außerdem gab es einige Veränderungen im Kader. Türkiyemspor braucht allerdings früh Punkte, um nicht zu schnell den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Ebenfalls in Alarmbereitschaft sollte der 1. FC Mönchengladbach sein, aktuell auf Platz 13 zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Zwar schien sich die junge Mannschaft nach mäßigem Start zwischenzeitlich gefangen zu haben, doch Leistungsschwankungen blieben bis zuletzt ein Thema – und damit ein Risiko im Abstiegskampf. Nur eins der vergangenen sechs Spiele gewann der 1. FC vor der Winterpause. Tayfun Er ist der neue Trainer bei Türkiyemspor. Foto: Heiko van der Velden In Summe besitzt die Mannschaft aber genug Qualität, um in der Liga zu bleiben. Dafür darf der Start allerdings nicht erneut so schlecht wie in der Hinrunde ausfallen. Damals gewann der 1. FC nur eins der ersten sechs Spiele. Die ersten Gegner im Ligabetrieb sind die Red Stars, der SV Vorst und TuRa Brüggen.

