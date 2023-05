In Lauerstellung für den Aufstieg Neuwerks Siegeszug hält gegen Waldniel an

„Es war ein intensives Spiel. Wir waren in der ersten Halbzeit zu verhalten. Waldniel hat das allerdings auch gut gemacht, dadurch kamen wir nicht richtig ins Spiel. In der zweiten Halbzeit sind wir dann aggressiver angelaufen und mehr in Stimmung gekommen. Deswegen haben wir aufgrund des zweiten Durchgangs auch verdient gewonnen“, sagte Neuwerks Trainer Dony Karaca und fügte an: „Wind sind hochzufrieden. Unser Traum ist es, im letzten Spiel ein Endspielcharakter zu haben.“ Am letzten Spieltag tritt sein Team dann bei Spitzenreiter Fortuna Dilkrath an.