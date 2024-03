Dritter Sieg in Folge SC Waldniel schlägt Türkiyemspor deutlich

Der Gastgeber aus Waldniel ging durch Christos Tsopanidis in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Durukan Celik erkämpfte sich in Höhe der Mittellinie den Ball und spielte Tsopanidis genau in den Fuß – dieser setzte sich dann im Eins-gegen-eins gegen Türkiyemspors Torhüter Umut Celik durch. Auch das 2:0 markierte Tsopanidis, als er vom Strafraumeck den Ball in der 35. Minute ins Tor zirkelte. Celik krönte seine gute Leistung an diesem Abend mit dem Treffer zum 3:0 in der 45. Minute, als er aus einer Spielertraube heraus den Ball über die Linie bugsierte (45.). Bis zu dem Zeitpunkt waren Trostels Mannen effektiv, denn von vier Schüssen auf das Tor fanden drei den Weg ins Netz.