Bezirksligist reaktiviert Alt-Herren-Spieler : Hardter Verletzungspech und noch kein Ende in Sicht

Bezirksliga Bezirksligist SC Hardt steht bislang ohne Sieg in der Saison da. Aufgrund der langen Verletzten-Liste musste das Team nun sogar Spieler der Alten-Herren reaktivieren und U19-Kicker hochziehen. Kann dieses Team gegen Mennrath am Sonntag bestehen?

Der Bezirksligist leidet unter einer akuten Verletztenmisere – das Wort Pech wäre in diesem Zuge wohl noch untertrieben. Hinzu kommen lediglich zwei Punkte aus fünf Spielen und Rang zwölf, also knapp über dem Strich – da läuten bei manchen Vereinsvorsitzenden die Alarmglocken. So nicht beim SC Hardt: Hier behält der Vorstand um den Vorsitzenden Ingo Hommen einen kühlen Kopf und bleibt weiterhin optimistisch. „Was sollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken? Das hilft auch nicht. Irgendwann wird es auch wieder besser, aber bis dahin müssen die vorhandenen Spieler klarkommen“, erklärt Hommen.