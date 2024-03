Fußball-Bezirksliga Red Stars feiern Last-Minute-Sieg in Tönisberg

Mit einer 4-4-2-Formation wollte Surtebayev schon frühzeitig die Kontrolle über das Spiel bekommen, was zum größten Teil in der ersten Hälfte auch gelang. Die Red Stars erarbeiteten sich eine Vielzahl von Chancen, blieben aber vor dem Tor zu uneffektiv. Tönisberg hatte aber auch seine Möglichkeiten. So wurde einem Treffer der Hausherren die Anerkennung wegen einer Abseitsstellung verweigert. „Es war schon gut, dass ein Schiri-Gespann das Spiel leitete. Die haben ihre Sache super gemacht. Normalerweise halte ich mich meistens mit Lob über Schiedsrichter zurück“, meinte Surtebayev im Anschluss an die Partie.