Fußball-Bezirksliga Red Stars dominieren, Brüggen holt die Punkte

Normalerweise gehört eine Abtastphase zu Beginn eines Spiels in den meisten Fällen zum üblichen Prozedere. Nicht am Sonntagnachmittag, denn beide Teams versuchten von Beginn an das Kommando zu übernehmen. Aber gerade dies führte zu einer Pattsituation, die allerdings nur die ersten Minuten anhielt. Denn Nils Bonsels brachte Brüggen mit seinem 31. Saisontreffer mit 1:0 in Führung. Doch im Anschluss nahm die Partie einseitige Züge an, denn fortan übernahmen die „Roten Sterne“ das Kommando und fuhren Angriff auf Angriff, ohne jedoch große Torgefahr auszustrahlen.