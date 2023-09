An allen vier Treffern direkt beteiligt Nils Bonsels führt Brüggen zum Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach

In der 18. Spielminute war es Mehmet Akkus, der Brüggens Nils Bonsels mit solch einem tiefen Steckpass durch die Gladbacher-Abwehrkette auf die Reise schickte. Im Strafraum des 1. FC konnte Bonsels nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum 1:0 (18.). Auch dem zweiten Treffer ging ein feines Anspiel in den Lauf von Bonsels voraus, der diesmal zwar am Mönchengladbacher Pfosten scheiterte, der mitgelaufene Mehmet Akkus vollendete allerdings zum 2:0 (34.).